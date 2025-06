AZAL təyyarəsi dəniz üzərindən Bakıya geri döndü

AZAL-ın Bakı-Dammam (Səudiyyə Ərəbistanı) marşrutu üzrə uçan təyyarəsi Şərqi Aralıq dənizi üzərində geri dönür.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Flightradar24" servisinin məlumatında qeyd edilib.

Hazırda təyyarənin Bakıya istiqamət aldığı bildirilir.

Marşrutun dəyişməsinin dəqiq səbəbi barədə hələ rəsmi açıqlama verilməyib.

Lakin bu, ilkin ehtimala görə, Fars körfəzi regionunda vəziyyətin gərginləşməsi, İranın Qətərdəki Amerika hərbi bazasına hücumu və Bəhreyn, Qətər, BƏƏ-nin hava məkanının bağlaması fonunda baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.