Avropa Birliyi ölkələri Türkiyə ilə əməkdaşlıq etmələridir - Rutte

NATO-nun baş katibi Mark Rutte Hollandiyanın Haaqa şəhərində keçirilən NATO Sammiti çərçivəsində Avropa İttifaqı Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen ilə birgə forumda çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, NATO ölkələri müdafiə istehsalında Rusiyadan geri qalmamalıdır. Ruttenin sözlərinə görə, Avropa Birliyi ölkələri Türkiyə kimi NATO müttəfiqləri ilə əməkdaşlıq etmələridir. Rutte bəyan edib ki, NATO-nun hərbi üstünlüyü intensiv silahlanan, Çin texnologiyası ilə dəstəklənən, İran və Şimali Koreya silahları ilə təchiz edilən Rusiya tərəfindən aqressiv şəkildə təhdid edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.