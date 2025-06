"Qalatasaray"a icarəyə əsasında çıxış edən ispaniyalı hücumçu Alvaro Morata ilə bağlı yeni iddia irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı insayder Fabritsio Romano yayıb. İddialara görə, Alvaro Morata Sesk Fabreqasın baş məşqçisi olduğu "Komo"ya transfer olmaq niyyətindədir. Artıq İtaliya klubu ilə A.Morata arasında razılığın əldə olunduğu və yaxın günlərdə ictimaiyyətə elan olunacağı bildirilir.

