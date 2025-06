Arzuları gerçəkləşəcək 4 bürc - Əziyyətlərinin bəhrəsini alacaqlar

Bu çərşənbə dörd bürcün nümayəndələri nəhayət, istəklərinin gerçəkləşəcəyini öyrənəcəklər.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tarot kartları onlara çox uğurlu bir gün vəd edir.

Hansı bürclər arzularını gerçəkləşdirəcək.

Buğa

Ümid etməməyin daha yaxşı olduğuna inanaraq, məyus olmamaq üçün uzun müddət istəklərinizi özünüzdə saxladınız. Ancaq bu gün dünya sanki sizə diqqət yetirəcək və ilk ipuçlarını atacaq.

Ola bilsin ki, bu parlaq bir qələbə olmayacaq, amma bu, mütləq xəyalın yaxınlaşdığına işarə olacaq. Ətrafınızda planınızı həyata keçirmək üçün yaradılan insanlar və ya vəziyyətlər görünəcək.

Şir

Hamımızın hər şeydən imtina etmək istədiyimiz anları oldu, amma dərin bir yerdə hələ də inanırdın və bəhrəsini verməyə başlayacaq olan bu imandır. Bu çərşənbə sizə çoxdan tanış olan şeylərdə yeni məna verəcək və çatışmayan aydınlıq üzə çıxacaq.

Bu, xəyalın artıq yaxın olduğu və yalnız bir neçə həlledici addımın atılacağı vəziyyətdir. Buna layiq olduğunuzu etiraf etməkdən qorxmayın və çoxdan istədiyinizi götürün.

Balıqlar

Siz taleyin əlamətlərinə çox həssassınız və 25 iyunda bu qabiliyyət sizin xeyrinizə oynayacaq. Adi bir gün kimi görünə bilər, amma ən xırda detallarda hadisələrin gedişatını dəyişdirəcək gizli bir ipucu var.

Sizi həqiqətən nə istədiyinizi xatırladacaq emosional sıçrayış gözləyir. Ətrafda çoxlu qəribə təsadüflər olacaq və onların hər biri düzgün istiqamətə - arzunun həyata keçirilməsinə aparacaq.

Əqrəb

Siz hər şeyi idarə etməyə öyrəşmisiniz, amma bu gün həyatın özü sükanı əlinizə alacaq. Və qəribə də olsa, bu anda hər şey mümkün olan ən yaxşı şəkildə işləyəcək.

Ucadan danışmağa belə cəsarət etmədiyiniz bir şans yaranacaq. Özünüzə nəzarəti buraxmağa icazə verin və xəyalın kölgələrdən necə çıxdığını izləyin. Tarot kartları sizə böyük sevinc vəd edir!

