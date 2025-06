Bu uşaqlar mütləq eynək taxmalıdır

Uşaqlarda rast gəlinən çəplik problemi çox zaman anadangəlmə olsa da, bəzən uşaqlarda sonradan da inkişaf edə bilir.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında oftalmoloq Elnarə Məmmədova deyib.

Həkimin sözlərinə görə, uşaqlarda çəpliğin yaranma səbəbləri arasında göz əzələlərinin zəif inkişafı, spazm, gözdaxili təzyiq və görmə zəifliyi xüsusi rol oynayır:

“Müalicə üsulları isə vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir – həm cərrahi yolla (əməliyyatla), həm də konservativ, yəni dərman müalicəsi ilə aparıla bilər,” – deyə Elnarə Məmmədova bildirib.

Oftalmoloq əlavə edib ki, əgər çəplik anadangəlmədirsə və uşağın yaşı əməliyyata uyğundursa, cərrahi müdaxilə nəticə verə bilər:

“Əməliyyatdan sonra görmə faizi yaxşılaşa və çəplik bərpa oluna bilər. Lakin mütləq qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyatdan sonra uşaq daimi olaraq eynək taxmalıdır,”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

