Osimhendən ​"Qalatasaray" a böyük müjdə - Anlaşdılar

"Qalatasaray" Viktor Osimhenin transferi üçün "Napoli" ilə anlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Napoli” klubu futbolçu üçün “Qalatasaray”a xeyli endirim edib. "Milliyet" qəzetində dərc edilən xəbərə görə, Qalatasaray" futbolçunun 75 milyon avroluq sərbəst qalma məbləğini 50 milyon avroya endirməyi bacarıb. “Napoli” tərəfi bu ödənişin 4 ilə bölünərək hissə-hissə ödəniləcəyini qəbul edib. Bildirilir ki, Osimhenin Səudiyyə Ərəbistanından gələn astronomik təklifləri rədd etməsi və “Napoli” ilə müqaviləsinin 2026-cı ildə yekunlaşması "Qalatasaray"ın əlini gücləndirən amillərdəndi. Avropa nəhənglərinin yüksək sərbəst qalma məbləğini ödəmək istəməməsi də "Qalatasaray"ın transferdə üstünlük qazanmasına səbəb olub.

Viktor Osimhenin transfer barədə qərarını vermədiyi iddia edilir.

