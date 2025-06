Sərvət qazanacaq 2 bürc - Maddi sıxıntılar geridə qaldı

Bürcün iki əlaməti 2025-ci ilin 25 iyun - 12 avqust tarixləri arasında əlverişli dövrdə maliyyə vəziyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra biləcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bürclərin nümayəndələri üçün bol resurs, pul və sərvət cəlb etmək daha asan olacaq.

Əkizlər

Bu bürc üçün 2025-ci ilin ən məhsuldar olacağı vəd edilib və əyləncə indi başlayır.

Ancaq bu o demək deyil ki, kranı hər gün açsan, pul sadəcə çay kimi axacaq.

Astroloqlar xatırladırlar ki, fürsət yaradılır, yalnız Əkizlərə bu müddət ərzində tərəfdar olduqları üçün verilmir. Əkizlər bu yay həqiqətən varlanmaq və uğur qazanmaq istəyirlərsə, çox çalışmalı olacaqlar.

Oxatan

Şanslı Oxatan bürcləri 25 iyundan etibarən zənginlik və bolluq dövrünə qədəm qoyublar. Əkizlər iş yerində yüksəlmə və ya şəxsi gəlirlərini bir şəkildə artırma ehtimalı olsa da, Oxatan sərmayələr və səhmlərə gəldikdə daha çox fayda əldə edəcək.

Və ya bəlkə də bir ailə üzvü sizə pul, əmlak və ya miras qoyub gedir.

Xüsusilə iyunun 25-də Xərçəng bürcündə Yeni Ay çıxdıqdan sonra, Oxatanların əsas diqqəti passiv gəlirlərinə yönələcək.

