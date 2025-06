"Real" və "Əl-Hilal" 1/8 finalda

Klublararası dünya çempionatında qrup mərhələsinin 3-cü turunun daha 2 oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da son pley-offçular müəyyənləşib.

H qrupunda "Real" (İspaniya) "Zalsburq"la (Avstriya), "Əl-Hilal" (Səudiyyə Ərəbistanı) isə "Paçuka" (Meksika) ilə qarşılaşıb.

Görüşlərdə Madrid təmsilçisi 3:0, Səudiyyə Ərəbistanı klubu isə 2:0 hesablı qələbə qazanıb. Bununla da "Real" xallarının sayını 7-yə çatdırıb və qrup lideri kimi 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

"Əl-Hilal" isə 5 xalla 2-ci yerin sahibi olaraq pley-offa adlayıb. Turniri "Zalsburq" 3-cü, "Paçuka" 4-cü pillədə başa vurub.

