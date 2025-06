"Amazon"un qurucusu Ceff Bezosun toyu İtaliya büdcəsinə 957 milyon avro gəlir gətirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bezos və telejurnalist Lauren Sançesin toyu cümə axşamından şənbəyə kimi Venesiyada baş tutub.

Məlumata görə, toya təxminən 50 milyon dollar xərclənib. Saneçsin gəlinliyi 900 saata tikilib. Qonaqlar üçün 90 şəxsi təyyarə hazırlanıb.

Bundan başaqa, təhlükəsizlik keçmiş CIA üzvləri tərəfindən təmin edilib.

