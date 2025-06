İyulun bəxtəvər bürcləri - pula pul deməyəcəklər

Yeni ay bürclərə yeni fürsətlər və bolluq vəd edir. Astroloqların proqnozlarına görə, iyul ayında bəzi bürclər üçün xüsusilə maddi baxımdan uğurlu dönəm olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar həm pul axını ilə sevinc yaşayacaq, həm də uzun müddətdir gözlədikləri maliyyə sabitliyinə qovuşacaqlar. İş və layihə sahəsində də irəliləyişlər, sərfəli anlaşmalar və əlavə gəlir mənbələri ortaya çıxacaq.

Buğa – Bu ay Buğa bürcü üçün uğurlu anlaşmalar və qazanc fürsətləri ilə zəngin olacaq. Ulduzlar sizə pul və sabit gəlir vəd edir. Əməkdaşlıq etdiyiniz insanlardan maddi dəstək ala və ya uzun müddət səbr etdiyiniz bir mükafatı qazana bilərsiniz.

Əkizlər – Əkizləri bu ay müxtəlif mənbələrdən gələn gəlirlər sevindirəcək. Maraqlı təkliflər, gözlənilməz mükafatlar və işdə artım ehtimalı yüksəktir. Maliyyə planlarınızı reallaşdırmaq üçün əla fürsətlər doğacaq.

Əqrəb – Əqrəblər üçün iyul aydı pul baxımından çox əlverişli keçəcək. Qəfil gəlirlər, bonus və ya investisiyalardan əldə olunan qazanc sizi sevindirə bilər. Uğur sizin tərəfinizdə olacaq, yalnız riskləri düzgün hesablayın.

Oğlaq – Səbirli və planlı davranışınız iyulda sizə böyük gəlir gətirə bilər. İş həyatında yüksəliş, maaş artımı və ya yeni gəlirli layihələr gündəmə gələ bilər. Hətta əlavə iş yeri və ya biznesə başlamaq fikriniz varsa, indi tam zamanıdır.

