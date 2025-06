"WhatsApp" uzun mesajları oxumağa vaxtı olmayan istifadəçilər üçün süni intellektlə mesajların qısa xülasəsini təqdim edən yeni funksiyanı istifadəyə verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusilə, qrup söhbətlərində 100-dən çox mesaj yazıldıqda, AI əsas məqamları avtomatik seçərək istifadəçiyə çatdıracaq.

Hazırda bu, test mərhələsindədir və yaxın zamanda Android və iOS platformalarında istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

