Dünyada qadınlar arasında uşaqlıq boynu xərçəngi artır... Eləcə də ölkəmizdə...

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Onkologiya mərkəzindən də təsdiqləyiblər.

Qarşısının alınması mümkün olan xərçəng növü olmasına baxmayaraq, uşaqlıq boynu xərçəngi hələ də dünyada hər iki dəqiqədə bir qadının həyatına son qoyur. İldə 350 min qadının. Bu xərçəng növü 99 faiz halda qadına cinsi yolla keçən virus səbəbindən yaranır.

Bəs bu virusla necə mübarizə aparılmalıdır?

