ABŞ Prezidento Donald Trampın oğlu Erik Tramp müsahibəsində bildirib ki, prezident olmaq üçün mübarizə apara bilər.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, O, özünün və ya ailədən kiminsə növbəti prezidentlik üçün namizəd olacağını istisna etməyib.

Onun sözlərinə görə, ailəsinin siyasətdəki aktiv rolu və atasının nüfuzu bu qərara təsir göstərə bilər.

O, həmçinin özünün ölkəyə xidmət etmək arzusu olduğunu da vurğulayıb.



