Peskov saxlanılan azərbaycanlılardan danışdı

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Azərbaycanın Yekaterinburqda baş verən hadisələrlə bağlı Rusiya ilə əməkdaşlıq formatında planlaşdırılan tədbirləri ləğv etməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, bu qərarlardan təəssüf hissi keçirdiklərini bildirib. Peskov hadisələrin səbəb və mahiyyətinə dair izahat işlərinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Peskov qeyd edib ki, hüquq-mühafizə orqanlarının işi demarşlar üçün səbəb olmamalıdır.

Qeyd edək ki, rəsmi Bakı Yekaterinburqda azərbaycanlılara qarşı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılan tədbirlər zamanı iki vətəndaşının həlak olması, bir neçəsinin isə xəsarət alması ilə bağlı Rusiyaya rəsmi etirazını bildirib. Bu hadisələrin fonunda Mədəniyyət Nazirliyi Rusiyanın Azərbaycanda keçirməyi planlaşdırdığı bütün mədəni tədbirləri — konsertlər, festivallar, tamaşalar və sərgiləri ləğv etdiyini açıqlayıb.



