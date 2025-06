Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana səfərə gəlir.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, o, səfər çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xankəndi şəhərində keçiriləcək 17-ci Zirvə görüşündə iştirak edəcək.

İyulun 3-4-də keçiriləcək sammitə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif, təşkilata üzv olan digər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları qatılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.