Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif iyulun 3-də Azərbaycana ikigünlük rəsmi səfərə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Pakistan mediası məlumat yayıb.

Billdirilib ki, o, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) sammitində iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, sammitdə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayib Ərdoğan da iştirak edəcək.

