Ən səxavətli 3 bürc - Son qəpiyinə kimi başqasına xərcləyir

Astrologiyaya görə, son qəpiyinə kimi başqasına verəcək qədər comərd, fədakar və ürəyiaçıq olan 3 bürc var. Onlar bəzən özlərini belə düşünmürlər.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən sözügedən sözügedən 3 bürcü təqdim edir:

Balıqlar

Balıqlar başqasının ehtiyacını öz ehtiyacından üstün tutur. Hisslərlə qərar verir, "məndə varsa, səndə də olmalıdır" prinsipi ilə yaşayır. Pul, əşya və vaxt - nə varsa, verər, özü çətinlik çəksə belə. Onlar tez-tez sui-istifadə halları ilə qarşılaşsalar da, yaxşılıqdan əl çəkmirlər.

Oxatan

Oxatan azad ruhludur, pulun gələcəyinə inanır və paylaşmaqdan çəkinməz. Onlar dostlara kömək etməyi sevər, cibində nə varsa, paylaşar. Pul balıqlar üçün vasitədir, məqsəd deyil. Ürəyiaçıq və müsbət düşüncəli olduğuna görə çox zaman comərdlik edir, hətta tanımadığı insanlara belə.

Şir

Şir həm comərddir, həm də jest etməyi və təəssürat yaratmağı sevir. Onlar sevdikləri insanlara səxavətlə davranar – hədiyyələr alıb, dəstək olarlar. Bəzən bu comərdlik eqoya dayansa da, həqiqətən ürəyi genişdir.

