Türkiyənin “Haber Global” telekanalında Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində yaşayan azərbaycanlılara qarşı hücumla bağlı süjet yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, reportajda Səfərovlar ailəsinə Rusiya hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının hücumu qanunsuz adlandırılıb, onlara qarşı qeyri-insani davranış qınanılıb.

Bildirilib ki, azərbaycanlılara qarşı hücum Rusiya hakimiyyətinin miqrantlara əsl münasibətini ortaya qoyub.

Daha ətraflı “Haber Global”ın süjetində:

