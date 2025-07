İyul ayında bürcləri nə gözləyir? - Yeniliklər olacaq

İyul ayı bürclər üçün həm enerjili, həm də dəyişikliklərlə dolu olacaq. Astroloqlar bu ayın emosional dönüş nöqtələri və yeni fürsətlərlə zəngin olduğunu bildirir. Bəs bürcləri iyulda konkret nələr gözləyir?

Metbuat.az iyul ayında bürcləri gözləyən dəyişiklikləri təqdim edir:

Qoç (21 mart – 20 aprel)

İyul Qoçlar üçün enerjili və məhsuldar başlayır. İş və şəxsi həyatda yeni başlanğıclar mümkündür. Maliyyə ilə bağlı ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur.

Buğa (21 aprel – 20 may)

Buğalar üçün iyul ayı sabitlik və daxili rahatlıq vəd edir. Ailə ilə bağlı gözəl xəbərlər ala bilərsiniz. İndi plan qurmaq üçün əla vaxtdır.

Əkizlər (21 may – 21 iyun)

Əkizlər üçün kommunikasiya ön plana çıxır. Yeni tanışlıqlar və əlaqələr həyatınıza yenilik qatacaq. Əhvalınız zaman-zaman dəyişə bilər.

Xərçəng (22 iyun – 22 iyul)

Doğum gününüz mübarək! İyul sizə fərdi inkişaf və daxili güc bəxş edir. Yeni qərarlar vermək üçün uyğun zaman olacaq.

Şir (23 iyul – 22 avqust)

Şirlər üçün iyul ayının ikinci yarısı yüksəliş dövrüdür. Karyera və şəxsi həyatda diqqət mərkəzində olacaqsınız. Diqqəti çəkməyə hazırsınızmı?

Qız (23 avqust – 22 sentyabr)

Plan və təşkilatçılıq bu ay sizin ən güclü tərəfiniz olacaq. İş həyatında mühüm fürsətlər qapınızı döyə bilər. Sağlamlıqla bağlı diqqətli olun.

Tərəzi (23 sentyabr – 22 oktyabr)

İyul Tərəzilər üçün emosional dəyişikliklər gətirə bilər. Əlaqələrdə daha səmimi və açıq olmaq sizə fayda verəcək. Estetik və yaradıcılıq ön plana çıxır.

Əqrəb (23 oktyabr – 21 noyabr)

Əqrəblər üçün transformasiya dövrü başlayır. Keçmişlə vidalaşmaq və yeniyə yer açmaq vaxtıdır. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmaq vacibdir.

Oxatan (22 noyabr – 21 dekabr)

Səyahət və öyrənmə arzularınız artacaq. Yeni biliklərə açıq olun, xüsusilə də ayın ortasında gözlənilməz fürsətlər gələ bilər.

Oğlaq (22 dekabr – 20 yanvar)

Karyera sahəsində irəliləyişlər sizi gözləyir. İyulda məqsədlərinizə fokuslanın və emosiyalara çox qapılmayın. Ailə ilə ünsiyyət əhəmiyyətli olacaq.

Dolça (21 yanvar – 18 fevral)

Dost çevrəsi və sosial fəaliyyətlər artacaq. Yaradıcı fikirləriniz ön plana çıxır. Romantik münasibətlərdə yeniliklər mümkündür.

Balıqlar (19 fevral – 20 mart)

İyul Balıqlar üçün introspektiv dövrdür. Qərarlarınızı daha çox daxili səsinizə əsaslanaraq verin. İncəsənət və ruhani fəaliyyətlər ruhunuzu dincəldəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.