Qarpızı bu qidalarla yemək zəhərlənməyə səbəb olur

Yay aylarının ən sevilən təamlarından biri olan qarpız, təravətləndirici dadı və yüksək su tərkibi ilə isti havalarda insanları sərinlədir. Lakin qarpızı bəzi qidalarla birgə yemək sağlamlıq problemlərinə, hətta zəhərlənməyə səbəb ola bilər.

Bəs qarpızı hansı qidalarla birgə yemək olmaz?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a danışan qida mütəxəssisi Məhsəti Hüseynova bildirib ki, qarpızı süd məhsulları ilə birgə yemək risklidir:

"Qarpızın tərkibində yüksək miqdarda şəkər və su var, süd isə mədə turşuluğunu artıran zülallar ehtiva edir. Bu iki qidanın birgə qəbulu mədə-bağırsaq sistemində narahatlıq yarada, köp, qaz və həzm pozğunluqlarına səbəb ola bilər. Xüsusilə həssas mədəli insanlarda bu qarışıq mədə ağrısı və narahatlığa yol aça bilər.

Qarpızı soyuq su ilə birlikdə yemək, mədə soyuqluğu yarada bilər. Bu, bağırsaqlarda spazm və kramplara gətirib çıxara bilər. Üstəlik, qarpızın özündə olan suyun və şəkərin soyuq su ilə qarışması həzm prosesini çətinləşdirir".

Məhsəti Hüseynova qeyd edib ki, meyvə şirələri ilə birlikdə qarpız yeyilməsi qanda şəkər səviyyəsinin qəfil yüksəlməsinə səbəb ola bilər:

"Bu, xüsusilə diabet xəstələri üçün təhlükəlidir və qan şəkərinin idarə olunmasını çətinləşdirir. Yağlı və ağır yeməklərlə birlikdə qarpız yemək mədə üçün ağır yük yaradır. Qarpızın tərkibindəki su və şəkər mədə turşusunu seyrəltməyə səbəb olaraq həzm prosesini yavaşladır. Bu da mədə narahatlığı, ağırlıq hissi və həzm pozğunluqlarına gətirib çıxara bilər".

