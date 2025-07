İş vizası ilə Avropaya necə köçmək olar?

Əgər iş təcrübəniz varsa, ən azı ingilis dilində müəyyən səviyyədə bilikləriniz mövcuddursa, 3-6 aylıq yaşayış üçün maddi imkanınız varsa, Avropada yeni həyat qurmaq mümkündür.

Xüsusilə müxtəlif Avropa ölkələrinin iş axtarmaq məqsədilə təqdim etdiyi vizalar gələcəkdə karyera və yaşayış üçün geniş perspektivlər açır.

Metbuat.az bu məqalədə Almaniya, İsveç, Niderland, Portuqaliya və Böyük Britaniya kimi ölkələrin iş axtaranlara təqdim etdiyi əsas vizalar barədə qısa və əhatəli məlumatları təqdim edir:

Almaniya “Fürsət kartı” adlı bir illik viza ilə iş axtarmağa imkan verir. Bu viza xal sistemi əsasında verilir və təhsil, iş təcrübəsi, dil bilikləri ilə yanaşı yaş faktoru da nəzərə alınır. İş tapıldıqdan sonra iş icazəsi vizasına keçid etmək mümkündür.

İsveç isə yalnız ali təhsilli şəxslərə 9 aylıq “İş axtaran vizası” təklif edir. Bu viza iş təklifi almadan əvvəl ölkədə qalaraq iş axtarmağa şərait yaradır. Müraciət üçün kifayət qədər maliyyə sübutu təqdim edilməlidir.

Niderlandın “İnteqrasiya illik vizası” son 3 il ərzində bu ölkədə təhsil almış və ya tanınmış universitetləri bitirmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Bu, 1 illik viza olub, iş tapmaq və daimi yaşamaq icazəsinə keçmək imkanı yaradır.

Portuqaliya 6 aylıq “İş axtaran vizası” ilə iş axtarmaq istəyənlər üçün sadələşdirilmiş müraciət proseduru təklif edir. Bu müddət ərzində ölkədə qalaraq iş tapmaq və iş icazəsinə keçmək mümkündür. Müraciət zamanı müəyyən maliyyə və qalacaq yer barədə sənədlər tələb olunur.

Böyük Britaniya isə “Yüksək potensiallı şəxslər vizası” ilə son 5 ildə dünyanın ən yaxşı universitetlərini bitirənlərə 2 il (PhD sahəsində 3 il) ölkədə qalaraq işləmək və iş axtarmaq hüququ verir. Bu viza üçün işəgötürən sponsorluğu tələb olunmur.

Qeyd edək ki, bu vizalar Avropada yaşamaq və işləmək istəyənlər üçün geniş imkanlar yaradır və fərqli ölkələrin müxtəlif tələblərinə uyğun olaraq seçim etmək mümkündür.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

