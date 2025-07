Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti Ersin Tatar İqtisadi Əməkdaşlıq Təşklatına (İƏT) üzv ölkələrin Xankəndidə keçiriləcək 17-ci Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlib.

Bu haqda Metbuat.az-a Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.

