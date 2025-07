Kondisionerin bu zərərləri var

Havaların isti keçməsi həm evdə, həm iş yerində, həm də nəqliyyatda kondisionerə ehtiyacı artırır. Lakin bu cihazın yaratdığı süni sərinlik bəzən sağlamlığımız üçün təhlükəli ola bilər. Bəs bu təhlükələr nədən ibarətdir?

Tibb eksperti Abdulla Şıxlinski Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, kondisionerdən davamlı istifadə bədənin müdafiə sisteminə mənfi təsir edir:

“Soyuq hava axınını süni şəkildə yayan kondisioner həm yuxarı, həm də aşağı tənəffüs yollarının funksiyasına zərər vurur. Bu da həmin nahiyələrdə yerli immunitetin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Belə hallarda insanlarda tez-tez faringit, bronxit, traxeit, eləcə də daha ciddi problemlərdən sayılan pnevmoniya müşahidə oluna bilər”.

Onun sözlərinə görə, kondisionerin düzgün temperaturda istifadə olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır:

“Çox isti havalarda belə kondisionerin temperaturu 20-22 dərəcədə saxlanılmalıdır. Amma otağın sahəsi də bu baxımdan nəzərə alınmalıdır. Xroniki bronxit, astma və digər tənəffüs problemləri olan şəxslər üçün bu dərəcə 20-24 aralığında ola bilər”.

Ekspert əlavə edib ki, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar üçün kondisionersiz mühitdə yaşamaq çətin ola bilər:

“Xüsusilə də ürək ritmində pozğunluq olan, yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkən, ümumilikdə ürək-damar sistemində problemi olan şəxslər kondisioneri 19-20 dərəcə arasında saxlamalıdır. Amma nə qədər isti olsa da, kondisioner altında yatmaq olmaz. Bu, baş-beynin iltihabı kimi tanınan ensefalitə səbəb ola bilər ki, bu da sinir sisteminə ciddi təsir göstərir. Nəticədə insanlarda nevralgiya, nevrit və güclü baş ağrıları yaranır”.

A.Şıxlinskinin sözlərinə görə, birbaşa kondisionerin qarşısında oturmaq isə bel, boyun və kürək nahiyəsində uzunmüddətli fəsadlara yol aça bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.