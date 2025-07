Sammitin məkanı kimi Xankəndinin seçilməsi xüsusi məna daşıyır - Millət vəkili

Tez-tez beynəlxalq və qlobal tədbirlərə ev sahibliyi edən Azərbaycan növbəti zirvə görüşünə hazırlaşır. 3-4 iyul tarixlərində Xankəndidə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin liderləri bir araya gələcək. Xankəndidə baş tutacaq sammitlə yanaşı, Ağdamda Gənclər, Şuşada Biznes və Laçında Qadınlar forumları keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Millət vəkili Müşfiq Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, İƏT sammitinin Xankəndidə keçirilməsi həm siyasi, həm də sivilizasiya baxımından mühüm hadisədir:

“Sözsüz ki, Zirvə görüşünün işğaldan azad olunan torpaqlarda keçirilməsi Azərbaycanın növbəti diplomatik uğurlu siyasətindən irəli gəlir. ECO Azərbaycanın ən aktiv təmsil olunduğu qurumlardandır. Təşkilatın əsas məqsədi ortaq din və mentalitet birliyi olan üzv ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığını çəkisini artırmaqdır. Növbəti zirvə toplantısının məkanı kimi məhz Xankəndinin seçilməsi xüsusi məna daşıyır. Bu, həm də bölgənin beynəlxalq diplomatik arenaya çevrilməsindən xəbər verir”.

M.Cəfərov qeyd edib ki, bu tədbir 30 ildən çox separatizmə yuva olmuş Xankəndini diqqət mərkəzinə gətirir:

“Xankəndidə baş tutacaq sammitdə üzv dövlətlər arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, bölgənin gələcəyi ilə yanaşı dünyada baş verən son hadisələr də müzakirə olunacaq. Şübhəsiz ki, bu tədbir də Azərbaycanın yüksək səviyyədə həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri olacaqdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

