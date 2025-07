Yeni Zelandiyada rixter cədvəli üzrə 6.3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin episentri Rivertondan 208 kilometr cənub-qərbdə yerin 10 kilometr dərinliyində yerləşib. Fəsadlar barədə məlumat verilməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.