İsti havalarda çay içmək zərərlidir?

Azərbaycanlıların gündəlik həyatında ən çox istehlak etdiyi içkilərdən biri şübhəsiz ki, çaydır. İsti yay günlərində belə bir çox insan sərinləşmək üçün buzlu içkilərə deyil, isti çaya üstünlük verir. Maraqlıdır, bəs bu vərdiş orqanizmə necə təsir göstərir?

Tibb üzrə ekspert, həkim Adil Qeybulla Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yüksək temperatur şəraitində insan bədəni dəri və tənəffüs yolu ilə daha çox maye itirir. Bu səbəbdən də orqanizmin susuzlaşmaması üçün nizamlı şəkildə maye qəbulu olduqca önəmlidir.

"Su balansını qorumaq üçün maye qəbulunu mütəmadi həyata keçirmək vacibdir. Bu sadə su da ola bilər, çay da. Amma insanlar bəzən buz kimi soyuq su içməyə üstünlük verirlər ki, bu da düzgün deyil. Çünki həddindən artıq soyuq su boğazda iltihab yarada bilər", – deyə həkim vurğulayıb.

A.Qeybullanın sözlərinə görə, çay içmək üçün sərin, küləkli və ya yaşıllıqlı məkanlara, eyni zamanda kondisioner olan otaqlara üstünlük verilməlidir:

"Əks halda, isti mühitdə çay qəbul etmək bədən temperaturunu artıra bilər. Bu məsələdə şəraitə uyğun davranmaq lazımdır. Yay aylarında isə ən məqsədəuyğun seçim çox soyuq olmayan, ilıq su içməkdir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

