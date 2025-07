4 bürc yaxın günlərdə pul itkisi ilə üzləşə bilər

Astroloji proqnozlara əsasən, iyul ayının ikinci yarısında bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından çətinliklər gözlənilir. Ulduzların düzülüşünə görə, tezliklə gözlənilməz xərclər, uğursuz sərmayələr və emosional alış-verişlər müəyyən bürclər üçün risk yarada bilər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Əqrəb – Aldanma və gözlənilməz xərclərlə üzləşə bilərlər. Pul yatırımları və kredit məsələlərində diqqətli olmaq tövsiyə olunur.

Əkizlər – Emosional qərarlarla ani alış-verişlər bu bürc altında doğulanların büdcəsinə mənfi təsir göstərə bilər. Maliyyə intizamı önəmli olacaq.

Dolça – Sosial çevrədən gələn maddi təkliflər və ya borc istəkləri Dolçaları çətin vəziyyətə sala bilər.

Tərəzi – Estetik dəyişikliklər və şəxsi xərclər artacağı üçün balanslı yanaşma tələb olunur.

