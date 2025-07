Ermənistan parlamentində qarşıdurma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müxalifətçi deputat Artur Sarkisyanın toxunulmazlığının ləvğ edilməsi ilə bağlı müzakirələr zamanı gərginlik artıb. Müzakirələr zamanı iqtidar partiyasının deputatları ilə müxalifət deputatları arasında mübahisə baş verib. Ardınca tərəflər dalaşıb.

Dava zamanı bir deputat digərinə “türk oğlu” deyib.

