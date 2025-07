“Brent” markalı neftin fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 70 dolları ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Londonun ICE birjasının məlumatlarında belə qeyd edilib.

Belə ki, neftin qiyməti 0,56% artaraq 69,97 dollar/barelə çatıb.

