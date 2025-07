"X"də dəyişiklik istefa gətirdi

“X” platformasının baş direktoru Linda Yakkarino istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o “X” hesabında paylaşım edib. Yakkarino etimada görə, İlon Maska təşəkkür edib. O “X” komandası ilə qürur duyduğunu ifadə edərək, onların sosial media platformasına yeniliklər gətirmək üçün yorulmadan işlədiklərini vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Linda Yakkarino vəzifəyə iki il əvvəl təyin edilmişdi. Yakkarinonun istefasının “X” ilə inteqrasiya olunmuş süni intellekt robotu "Grok”un yersiz paylaşımlarından sonra olması diqqət çəkib. Yeniləmə ilə “Grok” çatbotunun cavablarında dəyişiklik edilib. Daha əvvəl söyüş və təhqiramiz cavablar irəli sürməyən “Grok” yeniləmədən sonra müxtəlif mövzularda yersiz paylaşımlarına görə tənqidlərə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.