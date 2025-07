Kanadanın cənubunda Manitobada iki kiçik təyyarə havada toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, tək mühərrikli təyyarənin havada toqquşması nəticəsində iki tələbə pilot həlak olub. Məlumata görə, təyyarədə pilotlardan başqa heç kim olmayıb. Bildirilir ki, təyyarə qəzası təlim uçuşu zamanı qeydə alınıb.

Qəza ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.

