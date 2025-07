4 milyondan çox Ukrayna vətəndaşı öz yaşayış yerlərinə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məlumat BMT sisteminin bir hissəsi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) hesabatında qeyd olunub. "BMT-nin məlumatına görə, 4 milyondan çox insan öz icmalarına qayıdıb", - məlumatda bildirilir.

