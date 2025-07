“WhatsApp” istifadəçilərə mesaj göndərir - Cavab verilməsə bu olacaq

Meta yeni süni intellekt funksiyası üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən “Instagram”, “WhatsApp” və “Messenger” artıq öz istifadəçiləri ilə söhbət edə biləcək. Məlumata görə, suni intellekt istifadəçi ilə onun daha əvvəl etdiyi söhbətlər əsasında söhbət başlada bilər. Bildirlir ki, Meta və Alignerr fərdiləşdirilə bilən süni intellekt botlarının hazırlanması üzərində işləyir və bu botlara istifadəçilərlə proaktiv ünsiyyət qurmağa imkan verir. Meta şirkətinin məlumatına görə, yeniliyin məqsədi istifadəçi ilə əlaqəni intensivləşdirməkdir.

Məlumata görə, Meta AI-nin istifadəçiyə mesaj göndərməsi üçün onunla söhbət tarixçəsi də olmalıdır. İstifadəçi süni intellektin ilk mesajına cavab verməsə, bot ikinci mesajı göndərməyəcək. İstifadəçilər Meta AI Studio vasitəsilə öz təcrübələrinə uyğunlaşdırılmış süni intellekt botları yarada bilərlər.

