Tanınmış həkim gənc qalmanın sirrini açıqladı

İngiltərənin məşhur uzunömür klinikası HUM2N-in qurucusu Dr. Mohammed Enayat sağlam və uzun ömürlü olmanın yollarını açıqlayıb. 41 yaşlı həkim gündəlik rejimini, qidalanma vərdişlərini və həyat fəlsəfəsini bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dr. Enayat hər gün saat 6-da oyanır və ilk olaraq açıq havada nəfəs məşqləri edir. Telefon və sosial mediadan uzaq dayanaraq günə sakitliklə başlayır. Günün ilk saatlarında heç nə yemir – o, aralıqlı oruc rejiminə sadiq qalır və yalnız naharda qida qəbul edir. Bu isə səhərlər 0 kalori ilə başlamaq deməkdir.

Öz bədənini analiz edir

Enayat mütəmadi olaraq 120 biogöstəricini ölçən qan analizləri etdirir. Bu analizlər sayəsində bədənindəki problemləri əvvəlcədən aşkarlayaraq ona uyğun qidalanma və əlavə preparatlar qəbul edir. Məsələn, son testlərində bağırsaqlarda “sızma” aşkarlandığı üçün süd məhsullarını rasionundan çıxarıb.

Fiziki və zehni balans

Həftənin ortasında idmana vaxt ayırır: güc məşqləri, boks və yürüşlərlə aktiv qalır. Eyni zamanda stressi azaltmaq üçün meditasiya və soyuq terapiya tətbiq edir – hətta həftədə bir neçə dəfə buzlu suya başını salmaq kimi metodlardan da istifadə edir.

Axşam 1000 kalori və təbii qidalar

Enayatın gün ərzində əsas qidalanması axşam baş tutur. Tabağının əksəriyyəti tərəvəzlərdən ibarət olur. Qırmızı ətə həftədə yalnız bir dəfə yer verir. Zeytun yağı, zerdeçal kimi antiinflamatuar tərkibli məhsullar yeməklərində ön plandadır.

Keyfiyyətli yuxuya önəm verir

Gecə saat 22:30-da yatmağa üstünlük verən Dr. Enayat, telefonu yataq otağından uzaq tutmaq, otağı sərin saxlamaq və gecə 2 saat dərin yuxu almağın uzunömürlülük üçün vacib olduğunu bildirir.

Ona görə uzun ömür yalnız genetikaya deyil, şüurlu seçimlərə, stressin idarəsinə və bədənin verdiyi siqnalları düzgün anlamağa bağlıdır.

