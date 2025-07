Ukrayna müharibəsində Rusiyanı tam dəstəkləyirik - Kim Çen In

Şimali Koreya lideri Kim Çen In Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşündə ölkəsinin Rusiyanın Ukraynaya qarşı bütün hərəkətlərini qeyd-şərtsiz dəstəklədiyini bir daha bəyan edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, iki ölkənin strateji məsələlərdə eyni fikirdə olduğunu vurğulayan Kim, ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirmək əzmində olduğunu bir daha vurğulayıb.

BCənubi Koreya, ABŞ və Yaponiyanın birgə təşkil etdiyi hava təlimlərinə Şimali Koreya Müdafiə Nazirliyi də reaksiya verib.

Bəyanatda deyilir ki, bu cür fəaliyyətlər “Koreya yarımadasında və onun ətrafında hərbi gərginliyi artıran əsas təhlükə faktorudur”.

Yonhap-ın məlumatına görə, Cənubi Koreyanın Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsi (DİA) verdiyi açıqlamada Şimali Koreyanın Rusiyaya indiyədək təxminən 28 min konteyner silah və top mərmisi göndərdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.