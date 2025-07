Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan iyulun 14-də Brüsselə işgüzar səfərə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün N.Paşinyanın Avropa İttifaqı (AI) Şurasının prezidenti Antonio Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen ilə üçtərəfli görüşü planlaşdırılır.

Ermənistan baş naziri həmçinin Aİ-nin genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos və Belçikanın Baş naziri Bart de Vever ilə görüşəcək.

