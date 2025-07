Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlandı

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda metro nəqliyyatından istifadə edən sərnişinlərin sayı 111,4 mln. olub, bu da illik müqayisədə1,6% azalma deməkdir.

Bu barədə Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, ötən ilin birinci yarısında Bakı metropolitenindən 113,2 mln. sərnişin istifadə edib ki, bu da 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarının göstəricisi ilə müqayisədə 4,1% çoxdur.

Xatırladaq ki, Bakıda metropolitendə xətlərin uzunluğu 40,7 kilometrə, sayı 3-ə, stansiyalarının sayı isə 27-ə bərabərdir. Hazırda Bakı metropolitenində konseptual inkişaf proqramına uyğun olaraq, tikinti işləri davam etdirilir.

