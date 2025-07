Panama sahillərində rixter cədvəli üzrə 6,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin episentri Burica bölgəsindən 206 kilometr aralıda yerin 10 kilometr dərinliyində yerləşib. Yerlatı təkanlardan sonra dağıntı barədə məlumat verilməyib.

Zəlzələdən sonra sunami xəbərdarlığı edilməyib.

