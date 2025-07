İngiltərənin cənub-şərqində yerləşən Esseks şəhərindəki “London Sautend” hava limanında kiçik mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kiçik təyyarənin havaya qalxdıqdan az sonra qəzaya uğradığı bildirilir. Hadisə zamanı 4 nəfər həlak olub. Şahidlərin dediyinə görə, təyyarə havaya qalxandan sonra idarəetmədən çıxıb. “Beech B200 Super King Air” təyyarəsi havaya qalxdıqdan sonra yerə çırpılıb.

Məlumata görə, təyyarə Londondan Hollandiyanın Lelystad şəhərinə uçurmuş.

