​“WhatsApp”a sual-cavab funksiyası gəldi - Onlar istifadə edə bilər

“WhatsApp” yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kanallara dair yeni funskiya iOS beta versiyasında müşahidə edilib. Kanallar üçün hazırlanmış funksiya istifadəçilərə alternativ sual-cavab üsulu təklif edir. Yenilik istifadəçilərin rəylərini toplamaq üçün sorğu funksiyasını təmin edir. Yeni funksiya istifadəçilərə onlara verilən sualı yazılı şəkildə izah etməyə imkan verəcək. Kanal adminləri “WhatsApp”ın yeni funksiyasından çox rahat istifadə edə biləcəklər. “WhatsApp”da kanal iştirakçılarına sual vermək fotoşəkil göndərmək qədər sadə olacaq.

Qrup admini açılan menyuda öz sualını yazıb kanala göndərəcək. İstifadəçilər sualın cavablarına baxmaq üçün birbaşa mesajın altındakı seçimə toxunacaqlar.

