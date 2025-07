Zelenski vətəndaşlıq haqqında qanunu imzaladı

Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski muzdluların Ukrayna vətəndaşlığını almasını asanlaşdıran və Rusiyadakı ukraynalılara vətəndaşlıqlarını ləğv etməyə icazə verən qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zelenski özü açıqlama verib. O, vətəndaşlıq haqqında qanunu imzaladığını bəyan edib. Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna çoxlu vətəndaşlığın tətbiq ediləcəyi ilk tərəfdaş dövlətləri müəyyən etməyə başlaya bilər.

Bildirilir ki, vətəndaşlıq haqqında qanun könüllü olaraq Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən ukraynalıların da vətəndaşlığının ləğv edilməsinə icazə verir.

