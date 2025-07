Türkiyənin Tekirdağ şəhərində motosiklet qəzasına düşən yazıçı Rəvan Cavid evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a yazıçı özü məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, iyulun 14-də, yaşadığı Tekirdağda yüksək sürətlə idarə etdiyi motosikletin idarəetməsini itirib, qəza nəticəsində ağır xəsarət alıb.

“Namık Kemal Araştırma Hastanesində müalicə aldım. Dodaqlarımda, gözümdə tikişlər var. Danışa bilmirəm. Amma hazırda özümü normal hiss edirəm və evə buraxıldım”, - o, bildirib.

