"Fənərbaxça" dünya ulduzunu transfer edir

"Fənərbaxça" "Bavariya"nın futbolçusu Komanı transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı baş məşqçi Joze Mourinyo futbolçunun transfer edilməsi üçün təlimat verib. "Ajansspor"un məlumatına görə, "Fənərbaxça" Comanı transfer etmək hüququ ilə icarəyə götürmək istəyir.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray”ın da Komanın xidmətində maraqlı olduğu barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Futbolçunun Türkiyəyə transfer olmağa razılıq verdiyi irəli sürülüb. 2017-ci ildə "Bavariya"ya transfer olan Koman, 339 oyunda 72 qol və 71 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

