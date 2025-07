İstidə bu yeməkləri yeyərkən diqqətli olun

Yay aylarında havanın həddindən artıq isti olması bəzi qidaların, xüsusilə soyuducudan kənarda qaldıqda sürətlə xarab olmasına və nəticədə ciddi sağlamlıq problemlərinə yol aça bilər.

Həkim-qastroenteroloq Gülnarə Ağayeva Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, isti havalarda mayonez və xama ilə hazırlanan salatların saxlanma müddəti olduqca qısadır. Onlar hazırlanandan dərhal sonra, ən geci bir neçə saat ərzində istehlak olunmalıdır:

“Hətta bu cür salatların soyuducuda saxlanması belə, təhlükəni aradan qaldırmır. Zaman keçdikcə məhsulların tərkibində zərərli bakteriyalar artır və bu da qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər. Zəhərlənmə hallarında ürəkbulanma, qusma, ishal və bəzən hərarətin yüksəlməsi kimi əlamətlər müşahidə olunur. Əgər vaxtında müdaxilə edilməzsə, bu vəziyyət ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər. Xüsusilə uşaqlar, yaşlılar və xroniki xəstəliyi olan şəxslər üçün bu cür zəhərlənmələr daha təhlükəlidir”.

G.Ağayeva əlavə edib ki, isti aylarda tərkibində krem olan şirniyyatlara və xəmir məhsullarına qarşı da ehtiyatlı olmaq lazımdır:

“Belə qidalar əsasən süddən, yağdan və süd məhsullarından hazırlanır və yüksək temperaturda tez xarab olur. Onların tərkibində bakteriyaların çoxalması isə güclü zəhərlənməyə səbəb ola bilər”.

Həkim bu fəsildə sağlamlıq baxımından daha uyğun olan qidaları da qeyd edib:

“Təzə tərəvəzlərdən bitki yağı və limonla hazırlanan salatlar xüsusilə tövsiyə olunur. Həmçinin yay mövsümündə soyuq ayran, dovğa və doğramac kimi yeməklər həm təhlükəsiz, həm də orqanizm üçün faydalıdır”.

Sevinc İbrahimzadə

