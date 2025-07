Alonso ulduz futbolçuları göndərir

“Real Madrid" David Alaba ilə yollarını ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu zədə səbəbilə klubda uğurlu nümayiş etdirə bilməyib. AS nəşrinin məlumatına görə, David Alaba ötən mövsüm zədə səbəbindən La Liqada 7 oyunda iştirak edib. Futbolçunun “Real”la müqaviləsi 2026-cı ildə yekunlaşır. İddialara görə, David Alaba müqaviləsinin sonuna qədər “Real”da qalmaq və 2026-cı il dünya çempionatına yaxşı formada getmək istəyir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl məşqçi Xabi Alonsonun qapıçı Andrey Lunin, yarımmüdafiəçi Dani Sebalyos və hücumçu Rodriqonun satılmasına razılıq verdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, məşqçi onları əsas heyət futbolçusu hesab etmir.

