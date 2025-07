Çimərliyə gedənlərin nəzərinə

Dəniz suyunun bədənə təsiri nəticəsində dəri xəstəlikləri yarana bilər.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında dermatonevroloq Tünzalə Əzizli bildirib. Onun sözlərinə görə, bu, dəniz suyunun duzluluğundan, temperaturundan və günəş şüalarının təsirindən asılıdır:

“Ən çox dəniz suyunun təsirindən yaranan xəstəliklər allergik kontakt dermatitlər olur. Dəridə qızartılar və səpkilər müşahidə olunur. Bəzən göbələk mənşəli əlvan dəmirovlar da rast gəlinir. Bu xəstəlik xüsusilə yaz-yay mövsümündə daha çox aktivləşir”.

Həkimin sözlərinə görə, bunların qarşısını almaq üçün dənizə, çimərliyə gedərkən mütləq şəkildə günəş kremlərindən istifadə edilməli, günəş şüalarından qorunmaq lazımdır:

“Mümkün qədər suyu daha təmiz olan dənizlərə və çimərliklərə üz tutmaq, eləcə də şəxsi əşyalardan istifadə etmək daha məqsədəuyğundur”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.