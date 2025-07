Bu şəxslərin iş saatları qısadır

Azərbaycanda iş vaxtı Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənən mühüm hüquqi anlayışlardan biridir. Lakin qanunvericilik bəzi kateqoriyadan olan şəxslər üçün qısaldılmış iş vaxtı nəzərdə tutur. Bu yanaşma onların sağlamlığını, inkişafını və sosial vəziyyətlərini qorumaq məqsədi daşıyır.

Mətbuat.az bu haqqda olan ətraflı məlumatı təqdim edir:

Azyaşlı işçilər (18 yaşa qədər)

Əmək qanunvericiliyinə əsasən, 18 yaşdan aşağı şəxslər üçün iş vaxtı azaldılmış norma ilə müəyyən olunur:

15–16 yaş aralığında olanlar: maksimum 24 saat/həftə

16–18 yaş aralığında olanlar: maksimum 36 saat/həftə

Gündəlik iş vaxtı isə yaşa uyğun olaraq 4–6 saatı keçə bilməz.

Bu tənzimləmə azyaşlıların həm təhsilini davam etdirməsi, həm də fiziki inkişafının qorunması məqsədi daşıyır.

Əlilliyi olan şəxslər

Əmək qabiliyyəti qismən məhdudlaşdırılmış şəxslər üçün həkim rəyi əsasında qısaldılmış iş vaxtı təyin oluna bilər. Əmək Məcəlləsi belə şəxslərin fiziki və psixoloji sağlamlığını qorumağı hədəfləyir.Misal: III dərəcəli əlilliyi olan şəxslər üçün iş günü 4–6 saat arasında məhdudlaşdırıla bilər.

Hamilə və uşaq əmizdirən qadınlar

Qanunvericiliyə əsasən, hamilə qadınlar ağır və zərərli şəraitdə işləməyə cəlb oluna bilməz. Bir yaşına qədər uşağı olan qadınlar üçün əlavə imkanlar yaradılır. Onlara hər 3 saatdan bir 30 dəqiqəlik uşaq əmizdirmə fasiləsi verilir və bu fasilələr iş vaxtına daxil edilir. Həkim göstərişi əsasında bu qadınlara qısaldılmış iş günü və ya fərdi qrafik də təyin oluna bilər.

Əlil uşağa və ya 1 yaşına qədər körpəyə baxan valideynlər

Əgər bir valideynin baxım tələb edən ailə üzvü varsa və bu vəziyyət rəsmi sənədlərlə təsdiqlənibsə, həmin şəxs qısaldılmış iş vaxtı ilə və ya dəyişdirilmiş cədvəllə işləmək hüququna malikdir.

Zərərli və təhlükəli iş şəraitində çalışanlar

Radiasiya, kimyəvi maddələrlə işləyənlər üçün iş vaxtı daha az müəyyən edilir. Bu hallarda həftəlik maksimum 36 saat ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.