İndoneziya sahillərində 280 nəfəri daşıyan gəmidə yanğın baş verib.

Metbuat.az The Sun nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, 3 nəfər ölüb, 150 nəfər xilas edilib.

Hazırda digər şəxslərin xilas edilməsi üçün işlər aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.