Heyran edən xanımın əsl kimliyi heyrətə gəldi - Minlərlə evlilik təklifi almışdı

Uimbldon tennis turnirindəki paylaşımları ilə gündəmə gələn və on minlərlə insan tərəfindən bəyənilən “Instagram” fenomeni Mia Zelunun saxta olduğu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada 165 mindən çox izləyicisi olan Zelu süni intellekt tərəfindən yaradılıb. Onun Uimbldonda mərkəzi kortda oturduğu və kafedə qəhvə içdiyini əks etdirən fotoları 40 mindən çox bəyənmə toplayıb. Sosial mediada Zelu minlərlə evlənmə təklifi alıb. Onların arasında tanınmış şəxslər də olub. Zelunun yazılarında istifadə olunan dil də heyrətamiz dərəcədə realdır.

Zelunun yaradıcılarının kimliyi açıqlanmasa da, onun AI tərəfindən yaradılan "Ana" adlı bir bacısı olduğu və onun da 266.000 izləyicisi olduğu iddia edilib.

