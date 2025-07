III Şuşa Qlobal Media Forumu Azərbaycanın qlobal mövqeyini gücləndirdi - TƏHLİL

Dünyanın diqqət mərkəzində olan informasiya təhlükəsizliyi, media transformasiyası və postmünaqişə dövrünün çağırışları fonunda Şuşada keçirilən III Qlobal Media Forumu mühüm bir qlobal platformaya çevrildi. Tarixi və simvolik baxımdan xüsusi məna daşıyan bu forum, yalnız media nümayəndələrinin deyil, siyasi liderlərin, beynəlxalq ekspertlərin və analitiklərin də diqqətini cəlb etdi.

Prezident İlham Əliyevin tədbir çərçivəsində iki saatdan artıq vaxt ərzində jurnalistlərin suallarına açıq və səmimi şəkildə cavab verməsi Azərbaycanın daxili və xarici siyasətdəki şəffaflığının, gücünün və sabit liderliyinin bariz nümunəsi kimi dəyərləndirildi.

Forumun nəticələri göstərdi ki, Azərbaycan yalnız müharibə meydanında deyil, informasiya cəbhəsində də qalib gəlir və bu qələbə, qlobal gücə çevrilməyin əsas sütunlarından birinə çevrilir.

Milli Məclisin deputatı, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Günay Ağamalı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, III Şuşa Qlobal Media Forumu təkcə media nümayəndələrinin toplaşdığı beynəlxalq tədbir deyil, eyni zamanda postmünaqişə dövründə regional informasiya siyasətinin formalaşmasında strateji rol oynayan bir platformadır:

“III Şuşa Qlobal Media Forumu informasiya müstəvisində dezinformasiyalara qarşı mübarizə və müxtəlif dövlətlərdə fəaliyyət göstərən media quruluşları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Forumun məhz azad olunmuş ərazilərdə – Şuşa və Xankəndidə təşkili Azərbaycanın beynəlxalq informasiya müstəvisində ədalətli və obyektiv reallıqları qabartmaq istiqamətindəki iradəsinin təzahürüdür. Qlobal forumun işğaldan azad olunmuş Şuşa və Xankəndidə təşkili, ölkəmiz tərəfindən formalaşdırılmış ədalətli və obyektiv reallıqları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq kontekstində mühüm bir addımdır. Forum vasitəsilə Azərbaycan öz haqlı mövqeyini beynəlxalq jurnalistlər və media ekspertləri vasitəsilə dünyaya çatdırmaqla yanaşı, informasiya sahəsində həmrəylik platforması yaradır”.

Günay Ağamalı əlavə edib ki, Prezident İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizinə verdiyi siyasi qiymət Azərbaycanın bölgədə yeni əməkdaşlıq dövrünü təşviq etmək istəyi ilə bağlıdır:

“Cənab Prezident İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizini “sülh və əməkdaşlıq dəhlizi” adlandırması həm siyasi, həm də geoiqtisadi baxımdan çox önəmli bir mesajdır. Bu ifadə göstərir ki, Azərbaycan üçün bu dəhliz nəinki nəqliyyat infrastrukturu kimi, həm də bölgədə davamlı sülh, iqtisadi inteqrasiya mühitinin formalaşdırılması üçün önəmlidir”.

Deputatın fikrincə, Zəngəzur dəhlizinin regional və beynəlxalq əhəmiyyəti getdikcə artır və bu istiqamətdə aparılan danışıqlar dəhlizin açılmasının reallığa çevriləcəyinə işarədir:

“Artıq Zəngəzur dəhlizinin açılması böyük güclərin də maraq dairəsindədir və bu yol üzərində nəzarət etmək proseslərinin danışılması dəhlizin müəyyən müddətdən sonra açılacağına işarədir. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması regionda sabitliyi gücləndirəcək, yeni əməkdaşlıq formatlarına yol açacaq və gərginliklərin azaldılmasına töhfə verəcək”.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və abadlıq proseslərinin dərin siyasi və mənəvi yük daşıdığını bildirən deputat bu işlərin Azərbaycanın sabitlik və birgəyaşayış mesajı olduğunu vurğulayıb:

“Şuşa və Xankəndidə aparılan yenidənqurma və abadlıq işlərinin dərin siyasi və mənəvi mənası var. Bu proseslər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan işğaldan azad etdiyi ərazilərdə həyatın bərpa olunmasını təmin edir, burada sülhə, rifaha və birgəyaşayışa şərait yaradır.

Ermənistan və erməni diasporunun illərdir yaydığı təbliğatın əksi olaraq Azərbaycanın azad etdiyi ərazilərdə quruculuq işləri aparması bu torpaqlara olan gerçək sahibliyin təsdiqidir.

Bu həm də Ermənistana ünvanlanmış aydın mesajdır. Azərbaycan revanşizmə yox, sabitliyə, dağılmış bölgələri dirçəltməyə və gələcəyə baxır. Dünya erməniliyi və onların lokomotivi hesab edilən erməni diasporu bu illər ərzində Qarabağı Ermənistan ərazisi kimi tanıtmağa çalışsalar da, işğal müddətində şəhərlərə, kəndlərə göstərilən münasibət iddiaların təkzibi, işğalçı mahiyyətin təzahürüdür”.

Deputat Azərbaycanın bu ərazilərdə həyata keçirdiyi strategiyanın əsas məqsədlərindən birinin də bu bölgələri siyasi mərkəzə çevirmək və beynəlxalq arenada legitimləşdirmək olduğunu, Ermənistanın real vəziyyəti qəbul etməsinin vacibliyini də vurğulayıb:

“Azərbaycan isə bu torpaqların əsl sahibi olaraq Şuşanın, Xankəndinin ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş torpaqların siyasi mərkəz kimi beynəlxalq arenada tanıdılması üçün müstəsna əhəmiyyətli işlər görür. Ona görə də Ermənistan mövcud reallıqları qəbul edərsə və konstruktiv mövqe sərgiləyərsə, qarşılıqlı münasibətlərin normallaşması üçün ciddi imkanlar yarana bilər.

Azərbaycan regionda sülh, əməkdaşlıq və inklüziv inkişaf gündəliyini təşviq edən ölkə kimi öz liderlik mövqeyini daha da möhkəmləndirməkdir”.

Millət vəkili Vüqar İskəndərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın 2020-ci il Vətən müharibəsində şanlı qələbəsi, sonrakı antiterror tədbirləri ilə suverenliyimizi tam bərpa etməsi qlobal arenada unikal bir ölkə olduğumuzu hamıya göstərdi:

Vüqar İskəndərovun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin Şuşada keçirilən III Qlobal Media Forumunda jurnalistlərin suallarına açıq, səmimi və dürüst şəkildə cavab verməsi Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici siyasətdə şəffaf və qətiyyətli xətt yürütməsinin göstəricisidir:

“Qələbədən sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərinin miqyası və sürəti isə Azərbaycanın dünyada fərqlənən unikal inkişaf modelinə çevrildiyini göstərdi. Regionda davamlı sülhün və əməkdaşlığın təmin olunması baxımından Zəngəzur dəhlizi mühüm geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Təbii olaraq, hazırda Ermənistan–Azərbaycan münasibətlərində sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistanın atacağı addımlar və Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti ön plana çıxır.

Cənab İlham Əliyev həmin dəhlizi “sülh və əməkdaşlıq dəhlizi” adlandırmaqla bir daha həm Ermənistana, həm də dünyaya göstərir ki, bu dəhliz açılarsa, ondan bölgə ölkələri, o cümlədən də Ermənistan da qazanacaq. Əgər Ermənistan Zəngəzur dəhlizi və sülh imkanlarını dəyərləndirməzsə, regional inkişafdan kənarda qalaraq dalan və tənəzzülə uğrayan dövlətə çevriləcək”.

Deputat Forumun Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu bir daha nümayiş etdirdiyini də vurğulayıb:

“Azərbaycanın artan gücü və mövqeyi bu gün hamıya bəllidir və cənab İlham Əliyev bu forumda bir daha onu nümayiş etdirdi. Bütün dünya gördü ki, cənab İlham Əliyev gücünü xalqdan alır və öz ağlı, zəkası, dünya siyasətini dərindən bilməsi Azərbaycanın sabit və inkişaf edən bir ölkə olmasının əsaslarını qoyur. III Şuşa Qlobal Media Forumu ölkəmizin artan nüfuzunu, qətiyyətini və beynəlxalq aləmdəki möhkəm yerini bir daha təsdiqlədi”, - deyə Vüqar İskəndərov qeyd edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



Məqalə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) maliyyə dəstəyi ilə “İşğaldan azad olunmuş ərazilərə “Böyük Qayıdış”” mövzusu üzrə dərc olunub.

